The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 si mostra in video su PlayStation VR 2

Nella cornice del PlayStation State of Play del 2 giugno, il team di sviluppo di Skydance Interactive ha mostrato le prime scene di gameplay di The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 tratte dalla versione PS5 da fruire in Realtà Virtuale su PlayStation VR2.

Il nuovo capitolo dell'ormai celebre trasposizione in salsa VR di The Walking Dead Saints & Sinners ci riporterà nell'universo post-apocalittico ideato da Robert Kirkman per farci vivere un'esperienza ancora più intensa e divertente, merito dei nuovi strumenti accessibili agli utenti per sopravvivere alle orde di zombie.

A detta degli autori di Skydance, ci saranno però meno risorse da trovare e un numero sensibilmente più elevato di non-morti, da qui la necessità di ponderare con attenzione ogni mossa compiuta nell'esplorazione della cittadina della Louisiana.

Il lancio di The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 è previsto nel 2023 e, come suggerito dal video dello State of Play, potrà essere fruito su console solo ed esclusivamente su PS5 inforcando il visore in Realtà Virtuale PS VR2. Date un'occhiata al nuovo video gameplay che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.