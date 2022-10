The Walking Dead Saints & Sinners sta per tornare: il Capitolo 2 ha una data

Dopo aver visto all'inizio del 2022 l'annuncio di The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution, Skydance Interactive ha alzato il sipario sulla data d'uscita del nuovo episodio della serie in VR basata sul celebre franchise di Robert Kirkman, e non ci sarà da aspettare ancora a lungo.

Al Meta Connect dell'11 ottobre 2022 arriva conferma che The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution sarà disponibile a partire dal primo dicembre 2022 su Meta Quest 2 oltre ovviamente a PlayStation VR. La versione per PlayStation VR2 è invece attesa per un generico 2023, maggiori dettagli arriveranno con molta probabilità non appena Sony avrà rivelato con chiarezza quando il suo nuovo visore sarà disponibile sul mercato.

Il prossimo dicembre si torna quindi in una New Orleans post-apocalittica, con la città ormai completamente devastata dai vaganti non-morti sempre in cerca incessante di carne fresca. I combattimenti saranno all'ordine del giorno tramite una gran quantità di armi differenti, indispensabili per farsi strada attraverso le temibili creature che popolano le strade e gli edifici della città.

In attesa dunque di indossare il visore per affrontare i nuovi orrori messi a punto da Skydance Interactive, potete rileggere la nostra recensione del primo The Walking Dead Saints & Sinners e provare ad immaginare cosa offrirà il nuovo capitolo non solo in termini di contenuti, ma anche di migliorie.