The Walking Dead Season 2 e New Frontier: il trailer di lancio celebra l'uscita su Switch

Gli sviluppatori di Skybound Games confermano con un video l'uscita su Nintendo Switch di The Walking Dead Season Two e New Frontier, la seconda e terza stagione dell'epopea horror di Clementine firmata originariamente da TellTale Games.

Le due avventure grafiche basate sulla proprietà intellettuale ideata dal fumettista Robert Kirkman (il fondatore e boss degli stessi studi Skybound) arrivano così sulla console ibrida della casa di Kyoto dopo una lunga attesa e ci permettono di proseguire la storia narrata dal primo capitolo della serie di The Walking Dead con protagonista Lee.

La nuova versione delle Stagioni 2 e 3 di TWD offre i medesimi contenuti delle edizioni PC e console già disponibili, ivi compresa l'assenza del supporto alla lingua italiana per dialoghi e sottotitoli. Season Two si riallaccia agli eventi conclusivi dell'avventura di Lee per farci indossare i panni di Clementine all'interno di un mondo di gioco invaso dagli zombie e dominato dal caos, mentre The Walking Dead New Frontier tratteggia il quadro narrativi e ludico che concorre a plasmare la storia della stagione finale che, lo ricordiamo, è già disponibile su Nintendo Switch.

Sia la seconda che la terza stagione di The Walking Dead sono disponibili da oggi, martedì 21 gennaio, sull'eShop di Switch al prezzo di 14,99 euro ciascuno.