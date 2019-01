The Walking Dead: Skybound Games cerca idee per un nuovo gioco

Dopo il fallimento di Telltale Games, Skybound Entertainment ha preso il controllo del franchise, permettendo l'uscita della stagione conclusiva del videogame di The Walking Dead. Il brand sembra essere ancora piuttosto redditizio e l'azienda si è dunque messa alla ricerca di nuove idee per continuare a produrre giochi...

Skybound ha infatti di recente chiesto con un Tweet dei consigli agli utenti, su cosa volessero vedere in un eventuale nuovo titolo, specificando che la domanda fosse "Super ipotetica". I fan hanno risposto prevalentemente snocciolando alcune idee per un quinto capitolo della saga narrativa, ma sembra che la società abbia in mente altro, ed ha infatti specificato in un tweet successivo di volere suggerimenti per qualcosa di totalmente nuovo.

È probabile dunque che ci sia qualcosa in cantiere per The Walking Dead, che in effetti nel panorama videoludico non è mai stato adattato benissimo: Survival Instinct, uno sparatutto legato alla serie TV piuttosto che al fumetto, è stato stroncato dalla critica, mentre Overkill's The Walking Dead ha ricevuto recensioni altalenanti. Tra i suggerimenti più interessanti dei fan c'è sicuramente quello relativo ad un ipotetico survival open-world, sullo stile di Dying Light, che visto il fascino tutt'ora esercitato dal franchise potrebbe rivelarsi un prodotto valido. Voi che ne pensate? Come continuereste a portare avanti il brand, dal punto di vista videoludico?