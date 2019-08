The Walking Dead Stagione 2 e New Frontier in arrivo su Switch a settembre

Skybound Games è lieta di annunciare che The Walking Dead: Stagione 2 e The Walking Dead: New Frontier arriveranno anche su Switch il prossimo 10 settembre. Le due avventure sviluppate in origine da TellTale Games verranno pubblicate sul Nintendo eShop.

Grazie a questa mossa di Skybound Games, gli utenti della console ibrida Nintendo potranno dedicarsi per intero alla serie, proseguendo la storia narrata nel primo capitolo di The Walking Dead che ci vedeva interpretare il ruolo di Lee.

The Walking Dead: Stagione 2 proseguirà la storia di Clementine facendoci giocare nei suoi panni, all'interno di un mondo di gioco sempre più in preda al caos e alla violenza, mentre The Walking Dead: New Frontier ci prepara a vivere una serie di eventi chiave in vista della stagione finale, già disponibile su Nintendo Switch.

Per saperne di più sulle due avventure, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di The Walking Dead: Stagione 2, e la recensione di The Walking Dead: A New Frontier.