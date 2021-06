The Walking Dead Survivors copia Resident Evil 2 Remake? L'artwork sembra copiato

Qualche mese fa è stato lanciato The Walking Dead: Survivors, un videogioco survival ambientato nel noto universo creato da Robert Kirkman. Gli utenti sono chiamati a gestire una comunità, produrre materiali per la sopravvivenza, difendersi dagli zombie e molto altro, ma non è delle sue caratteristiche ludiche che vi vogliamo parlare.

Per promuovere il gioco, che su Google Play vanta una media voto di tutto rispetto pari a 4,6, i responsabili del marketing hanno giustamente creato delle immagini promozionali, come quella che trovate allegata a questa notizia. Notate qualcosa di strano? Se siete degli appassionati di Resident Evil, oppure molto semplicemente seguite attivamente il mondo dei videogiochi, allora avrete sicuramente già notato che l'artwork di The Walking Dead: Survivors sembra essere una copia della cover di Resident Evil 2 Remake.

Ad una prima occhiata saltano immediatamente all'occhio i due personaggi, che si trovano nella medesima posa di Claire Redfield e Leon Kennedy, ma c'è di peggio... lo sfondo, il panorama urbano con i non morti), è praticamente lo stesso! Se aguzzate la vista, noterete che i due personaggi di The Walking Dead sono stati letteralmente appiccicati sulla cover di Resident Evil 2 Remake, in maniera talmente grezza che s'intravede persino la pistola originale di Claire!

Qualcuno, visto il lavoro di bassissima lega, ha giustamente avanzato dei dubbi sull'autenticità di quell'artwork, avanzando l'ipotesi che possa essersi trattato di un fotomontaggio di un fan. Una ricerca ha tuttavia mostrato la presenza dell'immagine tra i post sponsorizzati dall'account ufficiale del gioco su Facebook. Capcom, probabilmente, non ne sarà contenta...