The Walking Dead Telltale: l'attrice di Clementine commenta lo stato della Final Season

Melissa Hutchison, l'attrice che ha interpretato Clementine nella serie The Walking Dead di Telltale, si è espressa sulla recente chiusura della software house e sull'attuale situazione della Final Season, di cui sono stati cancellati gli ultimi due episodi.

"Sfortunatamente, come molti di voi, non conosco i dettagli di come tutto questo sia accaduto, e di quale sarà il destino della Final Season di The Walking Dead. Che io sappia, si limiteranno a pubblicare soltanto l'episodio 2. Mi fa male pensare che i fan non potranno vedere il viaggio di Clementine fino alla fine." scrive l'attrice Melissa Hutchison su Twitter, commentando la situazione in cui si trova The Walking Dead: Final Season dopo la chiusura di Telltale Games annunciata di recente.

Come dichiarato dal CEO di Telltale Pete Hawley, il team di sviluppo della compagnia si è ridotto a soli 25 membri, al fine di assolvere gli ultimi obblighi stipulati con i partner commerciali (Minecraft Story Mode per Netflix). L'azienda ha chiuso la propria divisione di publishing e cancellato tutti i progetti in cantiere (tra cui Stranger Things, The Wolf Among Us 2 e gli ultimi due episodi di The Walking Dead: Final Season), preparandosi a chiudere definitivamente i battenti dopo 14 anni di attività.

Nel frattempo, publisher come Ubisoft e Blizzard hanno espresso la loro vicinanza agli oltre 200 dipendenti licenziati da Telltale Games, a cui è stata offerta la possibilità di avere un nuovo colloquio di lavoro presso i propri uffici.