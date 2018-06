The Walking Dead: The Final Season si mostra nel primo video gameplay

Durante il PC Gaming Show 2018 che si sta svolgendo mentre vi scriviamo, Telltale Games ha mostrato per la prima volta in azione The Walking Dead: The Final Season in un vero e proprio video di gameplay.

Per l'occasione, sono intervenuti sul palco il lead writer James Windeler e la doppiatrice di Clementine Melissa Hutchison. Hanno mostrato il nuovo sistema di combattimento che, potendo contare su una telecamera alle spalle della protagonista, non sarà più scriptato ma lascerà al giocatore molto più margine di manovra. Potete farvi un'idea precisa guardando il filmato in apertura di notizia.

Ricordiamo che il primo episodio di The Walking Dead: The Final Season sarà disponibile dal 14 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. In autunno arriverà anche su Nintendo Switch. A seguire la sinossi: "Clementine, ormai diventata una fiera e provetta superstite, è arrivata all'ultimo capitolo del suo viaggio. Dopo anni di peripezie e minacce viventi e non morte, una scuola isolata dal mondo potrebbe finalmente diventare la sua casa. Ma proteggerla richiederà dei sacrifici. Clem dovrà costruirsi una vita e dimostrare capacità da leader, prendendosi allo stesso tempo cura di AJ, un ragazzino orfano, la cosa più simile a una famiglia che ha da quando è partita".