The Walking Dead The Final Season: la prima immagine richiama la Stagione 1

Nella giornata di oggiha pubblicato la prima immagine di, la quarta e ultima stagione della serie che segnerà la conclusione della lunga avventura di Clementine, cominciata nel 2012.

L'immagine ritrae una Clementine ormai adulta intenta a proteggere un bambino (probabilmente AJ) da un'ora di zombie, in una posa che richiama la key art della prima stagione della serie, in cui però era Lee a difendere Clementine.

The Walking Dead The Final Season sarà lanciato nel corso del 2018 su PC, Mac, PS4, Xbox One, dispositivi mobile e altre piattaforme che verranno rivelate in seguito. Telltale ha confermato che il gioco verrà mostrato per la prima volta in occasione del PAX 2018, durante una presentazione che sarà possible seguire in livestream il prossimo 6 aprile alle 19:00 (orario italiano).