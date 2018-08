The Walking Dead: The Final Season, rivelate le date di lancio di tutti gli episodi

Telltale Games ha pubblicato le date di lancio di tutti gli episodi di The Walking Dead: The Final Season, rivelando che saranno tutti disponibili entro la fine dell'anno. Ricordiamo che il primo è già uscito il 14 agosto.

Avvertenza spoiler: dal momento che i quattro episodi sono titolati, leggerne il nome potrebbe fornire qualche anticipazione di troppo sulla storia, per questo motivo vi consigliamo di procedere nella lettura con cautela. Se non volete leggere i titoli degli episodi, vi anticipiamo che il secondo sarà disponibile dal 25 settembre, il terzo dal 6 novembre e il quarto dal 18 dicembre.

Di seguito riportiamo il calendario con le date di uscita dei quattro episodi di The Walking Dead: The Final Season:

Episodio 1 – Done Running: 14 agosto

Episodio 2 – Suffer the Children: 25 settembre

Episodio 3 – Broken Toys: 6 novembre

Episodio 4 – Take Us Back: 18 dicembre

Come potete vedere, tutti gli episodi di The Walking Dead: The Final Season saranno disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC entro l'anno, concludendo l'arco narrativo di Clementine iniziato con la prima stagione uscita nel 2012.

Ricordiamo che il primo episodio di The Walking Dead: The Final Season è già disponibile dal 14 agosto: noi lo abbiamo completato e analizzato in questa Recensione a cura del nostro Giuseppe Arace.