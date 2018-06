The Walking Dead: The Final Season sarà composta da 4 episodi, ecco i primi screenshot

Poco dopo l'annuncio, The Walking Dead: The Final Season è apparso sugli store digitali di Steam, PlayStation 4 e Xbox One. In questo modo, abbiamo scoperto alcuni dettagli aggiuntivi e avuto accesso ai primi screenshot ufficiali.

La stagione finale sarà composta da un totale di 4 episodi. Si tratta di un quantitativo minore rispetto a quello al quale siamo abituati: le prime 3 stagioni sono infatti caratterizzate da 5 episodi l'una. The Walking Dead: Michonne ne comprende solo 3, ma si tratta a tutti gli effetti si un piccolo spin-off. Cosa ne pensate al riguardo? A seguire trovate la descrizione ufficiale:

"Clementine, ormai diventata una fiera e provetta superstite, è arrivata all'ultimo capitolo del suo viaggio. Dopo anni di peripezie e minacce viventi e non morte, una scuola isolata dal mondo potrebbe finalmente diventare la sua casa. Ma proteggerla richiederà dei sacrifici. Clem dovrà costruirsi una vita e dimostrare capacità da leader, prendendosi allo stesso tempo cura di AJ, un ragazzino orfano, la cosa più simile a una famiglia che ha da quando è partita".

Il primo episodio di The Walking Dead: The Final Season verrà pubblicato il 14 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre gli altri arriveranno nei mesi successivi. In autunno, in una data non ancora definita, la serie debutterà anche su Nintendo Switch. Tra le novità più interessanti, si segnalano l'introduzione di un nuovo sistema di visuale alle spalle, che fornisce maggiore libertà di esplorare e combattimenti non scriptati, e un nuovo stile visivo denominato Graphic Black.