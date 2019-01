The Walking Dead Final Season, svelata la data d'uscita dell'ultimo episodio?

Dopo l'uscita del terzo episodio di The Walking Dead Final Season, Skybound Games potrebbe aver più o meno inavvertitamente rivelato la data di debutto dell'ultimo e conclusivo capitolo della saga videoludica basata sul popolare franchise.

Lo si evince dal menù principale dell'episodio 3 "Broken Toys", che indica come data d'uscita del quarto capitolo il prossimo 26 Marzo. Manca ancora l'ufficialità, in quanto non c'è stato nessun annuncio da parte della software house, per cui prendete la notizia come un rumor, ma tutto lascerebbe pensare che non ci sarà da aspettare ancora molto tempo per conoscere il finale della serie.

The Walking Dead Final Season ha debuttato lo scorso Agosto, ma la sua gestazione è stata piuttosto complicata, soprattutto per via del fallimento di Telltale Games. L'intervento di Skybound Games ha permesso al team di sviluppo di completare il gioco, che farà da canto del cigno per la software house. Il titolo a episodi è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e su PC attraverso l'Epic Games Store.