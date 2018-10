The Walking Dead: The Final Season, trovato l'accordo: Skybound completerà la serie

Arriva dal New York Comic-Con un'ottima notizia per tutti i giocatori di The Walking Dead: The Final Season, la serie sospesa al secondo episodio in seguito alla chiusura di TellTale Games: Skybound Games ha annunciato che terminerà i rimanenti episodi.

"Siamo davvero felici di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Telltale Games che permetterà a Skybound di continuare The Walking Dead: The Final Season. Termineremo la storia Clementine nel modo giusto! Ulteriori dettagli verranno forniti successivamente!", si legge nel comunicato. Grazie a Variety, abbiamo inoltre scoperto che verranno coinvolti i membri del team di sviluppo originale di Telltale.

Per chi non lo sapesse, Skybound Games è una compagnia fondata a David Alpert e Robert Kirkman. Quest'ultimo, che ha creato lo serie a fumetti The Walking Dead, a tal proposito ha dichiarato: "Non possiamo perdere Lincoln e Clementine nello stesso anno".

I dettagli precisi sull'accordo non sono ancora stati annunciati, per cui non sappiamo cosa accadrà agli sviluppatori di Telltale che continueranno a lavorare sul gioco dopo il suo completamento. Si tratta, in ogni caso, di un'ottima notizia sia per loro, sia per i fan che attendevano un finale degno di questo nome per la serie videoludica di The Walking Dead.