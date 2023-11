The Walking Dead: videogiochi brutti ne abbiamo?

Sta facendo discutere il disastroso The Walking Dead Destinies prodotto da GameMill Entertainment, afflitto da numerosi problemi tecnici ed arrivato sul mercato con un comparto grafico fortemente datato e un gameplay incapace di soddisfare. Ma di giochi poco riusciti su The Walking Dead ce ne sono già stati in passato.

La serie a fumetti nata dalla fantasia di Robert Kirkman e poi trasformata anche in una serie tv ha goduto di diverse trasposizioni videoludiche nel corso degli anni, alcune anche di pregevole qualità: molto elogiata in tal senso la serie di The Walking Dead firmata Telltale Games ripresa dall'opera cartacea, ed anche i due The Walking Dead Saints & Sinners per la realtà virtuale sono stati apprezzati (potete leggere a tal proposito la nostra recensione di The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution). Ma per The Walking Dead Survival Instincts e Overkill's The Walking Dead la sorte è stata ben diversa e, soprattutto, molto negativa.

Pubblicato nel 2013 su PC, PS3, Xbox 360 e Wii U, Survival Instincts era un'avventura prequel della serie televisiva incentrata su Daryl Dixon e su suo fratello Merle, alle prese con i primi momenti dell'apocalisse zombie. Quella che sulla carta poteva essere un'interessante occasione per approfondire il background narrativo dei due apprezzati personaggi si rivela però un autentico disastro: oltre ad un comparto tecnico non al passo con i tempi, il titolo sviluppato da Terminal Reality si presenta con un gameplay pieno di problemi tra controlli poco reattivi e meccaniche prive di rifiniture. Su Metacritic l'opera non va oltre una media di 38 raggiunta dall'edizione PC, che scende rispettivamente a 34 e 32 con le edizioni PS3 e Xbox 360.

Non va certo meglio ad Overkill's The Walking Dead, sbarcato su PC nel 2018 ed incentrato su storia e personaggi del tutto originali. Nonostante un'intrigante campagna promozionale ed aspettative piuttosto elevate, il titolo creato da Starbreeze Studios si rivela una grande delusione: difficoltà mal calibrata, giocabilità ripetitiva, numerosi inconvenienti tecnici, tempi di caricamento fin troppo lunghi ed una pessima gestione dei checkpoint sono alcuni degli aspetti più criticati dai giocatori e dalla stampa, con il gioco che non va oltre la media di 51 su Metacritic. Oltre alla mediocre accoglienza, Overkill's The Walking Dead si rivela anche un flop commerciale portando allo stop al supporto per il gioco ed alla cancellazione delle promesse versioni console. The Walking Dead Destinies è decisamente in buona compagnia.