The Walking Dead e videogiochi: gli zombie pronti a infestare The Sandbox

Sviluppato ed edito dal team di Pixowl, The Sandbox è al momento disponibile sul mercato videoludico in forma di Accesso Anticipato, protagonista di una costante opera di supporto che prosegue da diversi anni.

Nell'ambito di quest'ultima, arriva ora un interessante annuncio dedicato ai videogiocatori amanti della serie di The Walking Dead. Grazie ad una collaborazione tra Skybound Entertainment, si prepara infatti a prendere vita un crossover tra il Metaverso di The Sandbox e l'appassionante saga survival. Nata dalla fantasia del fumettista Robert Kirkman, l'opera è ormai un successo compiutamente multimediale, protagonista di una serie TV da record e di diversi videogiochi a tema The Walking Dead.

Ora, i non-morti abbandonano ancora una volta le pagine del fumetto per raggiungere i mondi virtuali di The Sandbox. La collaborazione, presentata con il trailer che trovate direttamente in apertura a questa news, "incoraggerà i giocatori a unirsi tra loro per superare le sfide quotidiane utili a sopravvivere nel mondo infestato dai camminatori: dovranno così allearsi per cercare cibo, raccogliere risorse, creare barriere di difesa e molto altro ancora. Attraverso gli strumenti di personalizzazione disponibili in The Sandbox, gli utenti potranno modificare le versioni dei propri personaggi preferiti come Rick Grimes, Michonne e gli iconici camminatori, per ricreare le trame memorabili dei comics o far nascere dal nulla le proprie avventure originali".