The Wardrobe arriva sulle console Xbox, in sviluppo il porting per PS5

Dopo il lancio del 2017 su Steam e la successiva distribuzione su console a partire dal 2018, The Wardrobe approda sulle console della famiglia Xbox (Xbox One S/X e Xbox Series X/S) a partire dal prossimo 5 maggio.

The Wardrobe è una avventura punta e clicca in due dimensioni che prende ispirazione da classici del genere come Monkey Island, Day of the Tentacle e Sam & Max Hit the Road. Protagonista del gioco è Skinny, ragazzino ucciso per errore dal suo migliore amico e che dopo l'incidente diventerà un vero e proprio scheletro... nell'armadio. Un'avventura tra gag, dark humor e citazioni pop anni '90 che non faticherà a conquistare gli amanti del genere.

"Pur essendo concentrati sui nuovi sviluppi, non potevamo perdere l’occasione di portare The Wardrobe anche sulle console di ultima generazione" ha dichiarato Francesco Liotta, Director di CINIC Games: "L’affetto che la community ci ha dimostrato in questi anni chiedendo a più riprese un sequel ci ha spinto a riversare parte delle nostre forze di sviluppo in questo porting. L’obiettivo era accontentare una buona parte di videogiocatori che nel 2018, quando The Wardrobe arrivò su PlayStation 4 e Switch, non aveva avuto l’occasione di immergersi nelle avventure di Skinny. Stiamo lavorando anche al porting per PlayStation 5 e confidiamo nel potervi dare informazioni aggiuntive già nei prossimi mesi, con tante altre novità riguardanti i nostri sviluppi."