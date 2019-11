The Warlords Trilogy: la storica serie strategica di Slitherine approda su GOG

Dopo averci fatto gestire l'ennesima crisi nucleare virtuale nella dimensione di Command Modern Operations, i vertici di Slitherine si alleano con CD Projekt per portare sul negozio digitale di GOG.com l'intera trilogia della storica saga strategica di Warlords.

Con The Warlords Trilogy, l'operazione portata avanti dai curatori di GOG e dal celebre publisher specializzato in RTS e gestionali su PC ci permette di ripercorrere le tappe fondamentali del genere 4X attraverso le riedizioni di Warlords 1, 2 e 3.

A partire da oggi, 25 novembre 2019, ciascun titolo della trilogia è disponibile sulle pagine di GOG.com e, come da tradizione per lo store digitale della software house che ha dato origine alla serie videoludica di The Witcher, non presenta alcun tipo di DRM e non richiede la connessione obbligatoria alla rete.

L'epopea in tre atti di Warlords ha scritto una delle pagine più importanti della storia dei giochi strategici, merito di una direzione artistica impeccabile e di un sistema di gestione delle truppe e degli insediamenti della propria fazione intriso di elementi ruolistici.

La trilogia di Warlords va così ad aggiungersi al già ricco catalogo di giochi di Slitherine su GOG.com che comprende capolavori del genere come Fantasy General 2, Close Combat, Master of Magic e Steel Panther General.