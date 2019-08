The Waylanders: un GDR Celtico ispirato a Baldur's Gate, con Avellone alla scrittura

Dal team di Gato Studio arriva il trailer di annuncio di The Waylanders, un GDR dall'ambientazione intrigante, ispirato ai grandi classici del genere e che vanta collaborazioni d'eccezione.

Piuttosto a sorpresa, giunge l'annuncio di un nuovo progetto videoludico dalle premesse decisamente interessanti. Il team di Gato Studio ha infatti annunciato The Waylanders, un GDR dall'ambientazione legata all'universo celtico che cita tra le proprie fonti d'ispirazione Baldur's Gate e Dragon: Age. Le premesse della narrazione hanno le proprie radici in un incontro tra il popolo celtico ed i propri Dei. Un evento che avrebbe dovuto essere celebrativo si trasforma invece in un disastro, che porterà un regno pacifico a trasformasi in un coacervo di fazioni pronte a darsi battaglia per il trono. Nei panni del protagonista, potremo muoverci attraverso due periodi temporali, tra l'era celtica e quella medievale.



The Waylanders presenta nel proprio team di sviluppo alcune partecipazioni decisamente interessanti. Alla scrittura del titolo, che vanta diversi finali possibili, hanno infatti partecipato Emily Grace Buck (Lead Writer), Chris Avellone (Writer) e Mike Laidlaw (Consultant). Alla colonna sonora del gioco ha invece lavorato Inon Zur, compositore del main theme di Fallout e già vincitore di un Emmy. Ad affiancarvi nella vostra avventura, in piena tradizione GDR, un party variegato. Potremo inoltre scoprire il passato dei nostri compagni o avviare con loro relazioni. In apertura a questa news, trovate il trailer di annuncio di The Waylanders, mentre in calce trovate alcune prime immagini tratta dalla scheda Steam: cosa ve ne pare?



Il gioco di Gato Studio non ha ancora una data di lancio specifica, ma è atteso su PC nel corso del 2020.