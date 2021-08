The Wayward Realms: svelato il GDR 'alla Elder Scrolls' dei creatori di Arena e Daggerfall

Mentre in rete continuano a tenere banco le ultime parole pronunciate da Phil Spencer sull'uscita di The Elder Scrolls 6, gli ex Lead Developer di TES Arena e Daggerfall, Ted Peterson e Julian LeFay, annunciano ufficialmente il loro prossimo videogioco fantasy a mondo aperto The Wayward Realms.

Dopo essersi messi in proprio ed aver assunto la direzione di OnceLost Games, i due ex membri di Bethesda alzano così il sipario sul loro prossimo progetto ruolistico che, inutile nasconderlo, sembra pescare a piene mani proprio da The Elder Scrolls.

Stando a quanto sottolineato da Peterson e LeFay, in The Wayward Realms dovremo esplorare diverse isole di un Arcipelago popolato da molte razze, a loro volta suddivise in fazioni e regni perennemente in conflitto. Il focus dell'esperienza di gioco sarà la libertà di scelta offerta agli utenti nella creazione del proprio alter-ego, come pure nelle abilità da evolvere per la propria classe e gli equipaggiamenti da acquisire.

Tutte le attività da compiere, sia quelle legate alla campagna principale che al free roaming, vedranno la "partecipazione esterna" di un Game Master virtuale che contribuirà alla trasformazione della mappa e della storia in conseguenza delle decisioni prese dai giocatori. Il teaser trailer proposto da OnceLost, però, non contribuisce a chiarire questo particolare aspetto dell'opera, ma ci permette comunque di tracciare idealmente il perimetro ludico, artistico e narrativo nel quale ci muoveremo indossando i panni dell'eroe.

Il progetto di The Wayward Realms non ha ancora una data d'uscita: il titolo vedrà la luce su PC e, presumibilmente, anche su console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.