The Wild at Heart: data di lancio e nuovo gameplay trailer all'ID@Xbox Showcase

Approfittando dello spazio concesso dall'evento ID@Xbox Showcase offerto da Microsoft, i ragazzi di Moonlight Kids hanno deciso di tornare a presentare The Wild at Heart con un nuovo gameplay trailer.

In The Wild at Heart vestiremo i panni di un ragazzo alla scoperta di un mondo dimenticato. Durante il corso della fantastica avventura guideremo un gruppo di creature magiche per riuscire ad avere la meglio sui nostri avversari, risolvere enigmi, e scoprire gli arcani segreti celati nel mondo di gioco.

"Un misterioso regno nascosto. Due bambini in fuga dalle difficoltà. Creature magiche e uno strano ordine di guardiani che hanno smarrito la strada. Un malvagio stygian imprigionato. Benvenuto nei Deep Woods. Raccogli e gestisci un gruppo di bizzarri Spriteling, piccole creature magiche da comandare. Rompi oggetti, raccogli bottini, combatti i nemici, costruisci nuovi percorsi e altro ancora! Un mondo unico e isolato, ricco di secoli pieni di tradizioni. Boschi, grotte, coste, antichi santuari... The Deep Woods è pieno di enigmi da risolvere e segreti che aspettano di essere scoperti. Raccogli risorse rare come cristalli magici, rottami, componenti elettrici e altro per costruire nuove strutture, oggetti e potenziamenti!".

Il nuovo filmato di gameplay ha anche svelato la data di lancio del titolo: The Wild at Heart sarà disponibile su PC e Xbox One a partire dal 20 maggio 2021.