The Wild Eight: il survival arriverà su PlayStation 4 e Xbox One nel 2020

The Wild Eight, il survival di HypeTrain Digital annunciato durante una puntata di Kinda Funny Games, uscirà sul PlayStation 4 e Xbox one nella prima parte del 2020. L'annuncio degli sviluppatori arriva mentre il gioco si prepara al lancio su Steam, dopo aver attraversato con successo la fase di early access.

The Wild Eight segue la storia di otto sopravvissuti che tentano di sopravvivere in una zona remota dell'Alaska dopo che l'aereo sul quale viaggiavano si è misteriosamente schiantato. La squadra dovrà procurarsi cibo e riparo mentre cerca di capire i misteri che si celano dietro all'incidente.

I punti chiave del gioco saranno incentrati sull'esplorazione e sulla sopravvivenza. Il survival potrà essere giocato in single player e in multiplayer online con squadre fino ad otto giocatori. Le fasi di caccia e di crafting saranno essenziali e non mancheranno gli scontri con le belve che popolano i boschi.

In attesa che HypeTrain Digital riveli la data di lancio ufficiale, vi lasciamo al trailer di presentazione di The Wild Eight.