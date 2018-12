The Wild Eight: nuovo survival in arrivo ad agosto su PS4 e Xbox One

Gli autori russi di HypeTrain Digital mostrano al pubblico dello Showcase di Kinda Funny Games, e quindi a tutti noi, le primissime immagini e scene di gameplay della versione console di The Wild Eight.

Attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, The Wild Eight è un gioco di sopravvivenza votato al multiplayer cooperativo immerso in un mondo spietato generato in maniera randomica da un motore procedurale, un approccio adottato da altri sviluppatori come Hello Games (No Man's Sky) e Team Meat (Super Meat Boy Forever).

Il titolo narra la storia di otto sopravvissuti a una catastrofe aerea che si trovano bloccati in mezzo al nulla, in un'area boschiva disabitata dell'Alaska. Nell'attesa di ricevere i soccorsi, il gruppo dovrà procacciare le risorse, il cibo e gli oggetti necessari a garantirgli un altro giorno di vita.

A rendere ancora più difficile il loro compito ci penseranno gli animali feroci che popolano la foresta e, soprattuto, le misteriose entità invisibili scaturite dalle loro paure (qualcuno ha detto Don't Starve?). La collaborazione tra i membri del gruppo sarà perciò la chiave di salvezza o, se non altro, contribuirà a rendere meno amara la consapevolezza di un imminente trapasso causato dal freddo intenso, dalla fame, dall'assenza di materiali per costruire un rifugio o dai mostri che attendono nell'ombra il momento giusto per cibarsi della loro anima...

The Wild Eight sarà disponibile nel corso del mese di agosto su PlayStation 4 e Xbox One e uscirà dall'Early Access su PC nel medesimo periodo.