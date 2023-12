The Wind Rises in Luoyang: un action cinese ispirato a Nioh e Wo Long

Come ormai avrete notato leggendo le nostre anteprime, di giochi in lavorazione in Cina ce ne sono a bizzeffe (incluso l'atteso Black Myth Wukong) e molti non sembrano proporre meccaniche di gioco originali. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, ci troviamo di fronte a prodotti ispirati a giochi di successo o veri e propri cloni.

A tal proposito, sembrerebbe rientrare nella seconda categoria il gioco di cui vi parleremo oggi, The Wind Rises in Luoyang (Feng Qi Luo Yang).

Un combat system votato all'offensiva

Feng Qi Luo Yang si è mostrato al pubblico giusto qualche settimana fa con un video gameplay di circa tre minuti che permette di apprezzare una collezione di sequenze estratte da porzioni di gioco completamente differenti tra loro. Il titolo in questione è ambientato nell’antica Cina e fa delle arti marziali il suo cuore pulsante. Sebbene il gioco sembri abbracciare il genere dei soulslike, non si tratta di una produzione ispirata ai successi di FromSoftware. È sufficiente osservare qualche frame del video per comprendere che si tratti di un prodotto fortemente ispirato alle opere più recenti di Team Ninja, ossia Nioh e Wo Long Fallen Dynasy.

Il combat system sembra essere un ibrido tra quello visto nei due giochi, poiché da una parte abbiamo l’assenza del salto e quindi l’assenza di verticalità come visto in Nioh, e dall’altra vi è un uso massiccio di abilità attive e la presenza di combo. Tra uno scontro e l’altro, vediamo infatti che nel video il protagonista si esibisce in un’alternanza di fendenti con i suoi strumenti di morte ed in letali calci con cui prova a spezzare le difese del nemico. Sembrerebbe infatti che in Feng Qi Luo Yang vi sia un sistema simile alla postura dei giochi firmati Team Ninja, ma è probabile che tale meccanica sia molto più complessa da sfruttare a causa dell’elevata velocità con cui la barra dello stordimento tende a ricaricarsi. Osservando con attenzione il video gameplay, si nota che tale indicatore viene parzialmente consumato dai nemici al momento dell’esecuzione di alcuni attacchi, quasi come se avesse anche il ruolo di stamina. Al momento è quindi difficile stabilire il funzionamento di questa meccanica, ma è probabile che sia profondamente diversa rispetto a quella della postura più ‘classica’ vista in altri soulslike. Dopotutto il gioco ha un combat system molto più orientato all’offensiva che alla difesa e nel corso dell’intera durata del filmato non vediamo nemmeno una volta il protagonista eseguire una parata perfetta o una deviazione. Non possiamo escludere che queste meccaniche di difesa siano del tutto assenti e che l’unico modo per evitare gli attacchi consista nell’esecuzione di agilissime schivate, fondamentali per sfuggire alla furia di alcuni nemici.

Oltre a favorire un atteggiamento aggressivo nel combattimento, Feng Qi Luo Yang include anche una serie di abilità attive che potrebbero ricoprire un ruolo centrale nel combattimento. A giudicare dalle immagini mostrate, è probabile che vi siano sia attacchi speciali da eseguire con la pressione combinata di più tasti che veri e propri incantesimi, come quello dell’anello elettrificato che appare intorno al protagonista e gli permette di eliminare con grande facilità i nemici più deboli.

Un gioco poco originale

Se sul fronte ludico c’è ancora molto da scoprire su Feng Qi Luo Yang, su quello tecnico e artistico il video gameplay permette di farsi un’idea concreta del progetto. La veste grafica sembra essere in linea con le produzioni moderne e vanta una discreta modellazione poligonale accompagnata da un buon sistema di illuminazione. Il problema, però, è la scarsa originalità di ambientazioni e nemici, che sembrano rifarsi ad elementi già visti più e più volte in altre produzioni, come la grossa statua orientale che funge da boss negli istanti finali del video. Sempre a proposito del lato tecnico, sarà fondamentale capire se l’assenza di feedback dei colpi sia dovuta alla carenza di dettagli nella build mostrata o se si tratti di una caratteristica di gameplay voluta dagli sviluppatori. Sembrerebbe che gli avversari non battano mai ciglio ai fendenti del protagonista e reagiscano esclusivamente agli incantesimi.

Non possiamo infine evitare di muovere una critica all’interfaccia utente. Se già le animazioni degli attacchi sono assai simili a quelle di Wo Long e Nioh, l’hud di gioco appare identico a quello dell’ultima fatica di Team Ninja. Persino i numeri relativi al danno inflitto dopo che si colpisce il bersaglio ricordano molto da vicino quelli dei titoli di riferimento e non è da escludere che si utilizzi il medesimo font. Questa è la prova evidente che il progetto sia fondato su poche idee e voglia solo limitarsi a sfruttare l’onda del successo di altre produzioni simili.

C'è ancora molto da scoprire

Purtroppo non si conoscono molti dettagli sul team di sviluppo, che ad esclusione del video gameplay analizzato ha svelato ben poco sul progetto al quale sta lavorando. Restano avvolti nel mistero il motore grafico utilizzato (sarà l’Unreal Engine 5?) e la finestra di lancio, sebbene potrebbe non mancare molto alla diffusione di qualche informazione sul titolo. Sembrerebbe infatti che entro la fine dell’anno il gioco arriverà su Steam con una pagina ufficiale, la quale permetterà di saperne di più e, a quanto pare, anche di provarlo grazie ad una versione demo. Resteremo quindi in allerta per intercettare l’approdo del gioco sulle pagine del client Valve, così da poterlo provare con mano.