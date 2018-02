The Witch and the Hundred Knight 2: il nuovo trailer presenta i personaggi

Nel corso della conferenza annuale che si è svolta questa notte a San Francisco,ha presentato i personaggi dicon un nuovo trailer.

Grazie al filmato che potete ammirare in apertura di notizia è possibile fare la conoscenza della strega Chelka, dell'eroe Hundred Knight, delle due sorelle Milm e Amalie, di Weisse Ritter e di Huninnmuginn. Per chi non lo sapesse, si tratta un Action RPG con visuale isometrica ambientato nel mondo di Kevala, un luogo dove la Malattia della Strega colpisce bambine al di sotto dei 10 anni provocando la comparsa di un terzo occhio. I giocatori impersonano l’Hundred Knight, una creatura capace di maneggiare cinque differenti tipi di armi, tra le quali figurano spade, martelli e lance, e di creare potenti combo alternandole in battaglia.

Già disponibile in Giappone dall'inizio dello scorso anno, The Witch and the Hundred Knight 2 verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 in Europa il 30 marzo 2018.