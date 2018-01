The Witch and the Hundred Knight 2 uscirà in Europa il 30 marzo su PlayStation 4

Come annunciato nelle ultime ore dasarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 in Nord America il 27 marzo e in Europa il 30 marzo 2018.

Ad accompagnare l'annuncio, NIS America ha pubblicato un nuovo video gameplay con cui potete farvi una prima idea sulle meccaniche di gioco del titolo, le ambientazioni, i personaggi, e altro ancora. In calce, inoltre, trovate una nuova galleria di screenshot.

Questo sequel della serie di NIS include un cast composto da personaggi già noti e da new entry, tra cui annoveriamo Chelka, Amalie, Milm, the Hundred Knight, e altri ancora. Il titolo sarà ambientato nel mondo di Kevala, controllato dalla "Malattia della Strega", ed a livello di gameplay presenterà un complesso sistema di equipaggiamenti tramiti i quali sarete in grado di personalizzare il vostro Hunderd Knight.

The Witch and the Hundred Knight 2 uscirà su PS4 in Europa il 30 marzo 2018.