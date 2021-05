The Witcher 2 compie 10 anni: CD Projekt festeggia con tanti artwork fan made

Sono trascorsi dieci anni dall'uscita di The Witcher 2 Assassins of Kings. Per ricordare il grande evento, CD Projekt ha chiesto a diversi artisti di realizzare dei bozzetti celebrativi con protagonisti gli eroi e i villain del secondo, iconico capitolo dell'epopea ruolistica di Geralt di Rivia.

In questo modo, gli sviluppatori polacchi rinsaldano il proprio rapporto con i tanti appassionati della saga che seguono le vicende dello Strigo da prima dell'esplosione del fenomeno internazionale di The Witcher 3 Wild Hunt e dell'approdo di Geralt sul piccolo schermo con la serie Netflix di The Witcher.

All'iniziativa promossa da CD Projekt per ricordare il decennale dal lancio di Assassins of Kings ha partecipato anche Katerina Ladon, l'artista italiana che collabora con Wizards of the Coast come illustratrice freelance per le opere fantasy dell'azienda conosciuta in tutto il mondo (tra le altre cose) per le carte collezionabili Magic.

Insieme a Katerina Ladon, troviamo anche i lavori di molti altri celebri artisti digitali e designer internazionali: in calce alla notizia possiamo così ammirare i bozzetti di ManaArts, Orpheelin, Joanna Mlecz, Chillalee, Natalia Korchagina, Ryan Smallman, Gandi e Kasia Redesiuk. A seguire trovate il link al sito ufficiale di The Witcher per scaricare gli artwork alla risoluzione originaria.