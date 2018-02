The Witcher 2, Crackdown, Fable Anniversary e Forza Horizon adesso supportano Xbox One X

Confermando le voci di corridoio emerse di poche ore fa, Major Nelson diha annunciato tramite il proprio blog che a partire da oggisupporteranno

Il dirigente ha poi annunciato l'arrivo di una nuova opzione su Xbox One X che ci permetterà di decidere se giocare alla versione originale dei titoli Xbox 360 supportati (modalità performance), oppure sfruttare la potenza extra della console mid-gen di Microsoft e godere quindi di una risoluzione nove volte superiore, texture più dettagliate e antialiasing superiore (modalità grafica). Passando da una modalità all'altra sarà necessario riavviare il gioco. Ricordiamo che oltre a Crackdown, Fable Anniversary, Forza Horizon e The Witcher 2: Assassins of Kings, fra i titoli Xbox 360 che supportano Xbox One X troviamo anche Assassin’s Creed, Fallout 3, Gears of War 3, Halo 3, Mirror’s Edge, Oblivion e Skate 3.