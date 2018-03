The Witcher 2: Digital Foundry molto soddisfatta dal supporto Xbox One X

ha pubblicato un nuovo video confronto di The Witcher 2: Assassins of Kings , andando ad analizzare la nuova patch di supporto per. La redazione inglese è rimasta molto soddisfatta dal risultato finale.

Come visto con Forza Horizon, la risoluzione del gioco viene triplicata nei due lati dell'immagine, così da incrementare la risoluzione totale di un fattore pari a 9: se The Witcher 2 girava a 1280x672 su Xbox 360, la sua controparte Xbox One X riesce a raggiungere i 3840x2016 nativi, vale a dire una quantità di pixel pari al 93% del 4K nativo. Il risultato finale, naturalmente, è un notevole colpo d'occhio in termini di pulizia e nitidezza.

La redazione inglese ha confrontato la resa grafica del gioco su Xbox 360, Xbox One X e PC, concentrandosi in particolar modo sulle ultime due: come era lecito aspettarsi, l'edizione PC di The Witcher 2 spinta al massimo delle sue possibilità rimane diverse spanne sopra, soprattutto per quanto riguarda la qualità degli asset, le texture e il sistema di illuminazione, ma nonostante tutto la versione Xbox One X continua a difendersi molto bene.

Infine, Digital Foundry ha analizzato il frame rate su Xbox One X, confermando che la console premium di Microsoft riesce a mantenere l'aggiornamento dei fotogrammi fisso a 30fps anche durante i boss fight più impegnativi (al contrario, su Xbox 360 si registravano diversi cali). Insomma, il supporto di Xbox One X ai titoli retrocompatibili continua a dimostrarsi una feature molto apprezzabile e ben curata. Cosa ne pensate?