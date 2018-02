The Witcher 2 si aggiornerà a breve con il supporto a Xbox One X?

Come segnalato da un utente su Reddit, sulla dashboard di Xbox One è comparsa un'immagine che suggerisce che a brevepotrebbe ricevere un aggiornamento per il supporto a

Nell'immagine pubblicata su Reddit (che trovate fine news) viene dichiarato senza possibilità di equivoci che The Witcher 2 Assassins of Kings supporta Xbox One X. Data la scarsa qualità dello scatto, alcuni hanno pensato che potesse essere un fake, ma altri utenti sul sito hanno confermato che il banner è effettivamente presente sulla dashboard di Xbox One. Ricordiamo, inoltre, che pochi giorni fa Albert Penello aveva confermato via Twitter che presto altri titoli Xbox 360 avrebbero supportato Xbox One X. Non ci resta dunque che attendere conferme ufficiali da parte di Microsoft.