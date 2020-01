The Witcher 3: 10 consigli per iniziare a giocare dopo la serie Netflix

Vi siete immersi nell'avventura dello Strigo subito dopo aver visto la serie Netflix? Eccovi una serie di consigli per vivere al meglio l'esperienza iniziale con il capolavoro di CD Projekt RED.

Il boom di giocatori su PC del kolossal ruolistico degli autori polacchi, avvenuto a diversi anni di distanza dalla sua commercializzazione, è la testimonianza dell'interesse suscitato dalla serie TV in coloro che, magari, si approcciano solo adesso a questo titolo.

Con il contributo di Gabriele Carollo abbiamo perciò realizzato una guida per chi si è avvicinato a The Witcher 3 dopo la serie Netflix e intende immergersi nelle atmosfere di questa epopea fantasy partendo proprio da Wild Hunt, ossia dal titolo giocato più volte da Henry Cavill prima di interpretare il ruolo di Geralt di Rivia.

Gli spunti di riflessione forniti da questo speciale sono davvero tanti e abbracciano ogni aspetto dell'opera, fornendo consigli e suggerimenti per i neofiti di GDR a mondo aperto ma anche per chi, pur essendo un navigato videogiocatore, vuole indossare per la prima volta i panni dello Strigo dopo essere stato catturato dalle atmosfere, dai personaggi e dalla storia della serie di Witcher. In cima alla notizia trovate il nostro video di approfondimento: qualora ve lo foste perso, vi consigliamo di ammirare anche questo filmato su Geralt e Ciri di The Witcher 3 a confronto con la serie.