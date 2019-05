The Witcher 3: il 45% delle vendite proviene da PC, seguono PS4 e Xbox One

CD Projekt RED è ormai divenuta una delle software house maggiormente apprezzate dal pubblico, ma possiamo dire che la compagnia polacca, di cui attendiamo con impazienza l'ambizioso Cyberpunk 2077, ha storicamente avuto un rapporto particolarmente stretto con l'utenza PC.

A testimoniare la stretta vicinanza venutasi a creare tra la piattaforma e i talentuosi sviluppatori, l'ultimo report finanziario di CD Projekt relativo all'anno fiscale 2018-2019 ha svelato che The Witcher 3: Wild Hunt, atto conclusivo dell'appassionante trilogia dedicata a Geralt di Rivia, ha venduto il 44.5% delle sue copie proprio su PC. Da evidenziare il fatto che, a differenza di numerosi tripla A moderni, l'action-GDR è stato pubblicato sin da subito privo di qualsivoglia protezione anti-tamper: un titolo così atteso come lo è stato The Witcher 3 poteva divenire facile preda della pirateria, eppure in questa occasione gli utenti si sono dimostrati maturi e rispettosi dell'arduo lavoro svolto da CD Projekt. La community si è anzi dimostrata pronta a prodigarsi nel migliorare quanto fatto dai creatori del gioco attraverso delle mod di natura tecnica che hanno aumentato a dismisura la già notevole bellezza delle ambientazioni e dei personaggi.

Per quanto riguarda il resto delle vendite del gioco, troviamo in seconda posizione PlayStation 4 (che per un breve periodo, fino al 2015, deteneva il maggior numero di copie vendute) al 39.5%, e infine Xbox One al 15.5%. Un gap comprensibile, questo, dal momento che la console Sony può godere di una base installata sensibilmente superiore rispetto alla piattaforma Microsoft.

CD Projekt ha recentemente svelato la bellissima statua del Leshen, una delle creature che troviamo all'interno di The Witcher 3, venduta al modico prezzo di 119,99 euro.