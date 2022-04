The Witcher 3 verso 50 milioni di copie: l'incredibile progressione delle vendite dal 2015

CD Projekt RED ha approfittato dell'ultima riunione con gli azionisti per annunciare che The Witcher 3: Wild Hunt ha raggiunto quota 40 milioni di copie vendute: un dato sorprendente, che garantisce all'avventura dello strigo un posto tra i videogiochi più venduti della storia del nostro medium preferito.

Dopo aver appreso la notizia, l'analista indipendente Benji Sales ha messo in evidenza l'incredibile progressione fatta registrare dalle vendite di The Witcher 3, le quali non solo non hanno mai rallentato, ma hanno persino subito un'accelerazione anni dopo l'uscita originaria. Nel giugno 2015, appena un mese dopo il lancio, The Witcher 3 aveva già fatto piazzato 6 milioni di unità, divenute poi 10 milioni nel marzo del 2016, poco prima del debutto della seconda espansione, Blood & Wine. Dopo tre anni, nel giugno del 2019, se ne contavano più di 20 milioni, dopodiché s'è verificata un'impennata parzialmente alimentata dal successo della serie TV di Netflix: 28+ milioni a dicembre 2019, 30+ milioni ad aprile 2021 e infine 40+ milioni ad aprile 2022.

C'è da dire inoltre che The Witcher 3: Wild Hunt non ha ancora esaurito tutta la sua spinta propulsiva. Le vendite riceveranno sicuramente un nuovo boost con il lancio dell'upgrade next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che purtroppo è stato recentemente rinviato a data da destinarsi dopo essere stato inizialmente fissato nel secondo trimestre del 2022. Alla luce di ciò, Benji-Sales ritiene che il gioco abbia tutte le carte in regola per raggiungere quota 50 milioni di copie ancor prima del lancio del nuovo The Witcher in Unreal Engine 5.