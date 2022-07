The Witcher 3, dopo 7 anni CD Projekt ammette: troppi punti d'interesse sulla mappa

Quantità non sempre fa rima con qualità, e ciò è valido anche per The Witcher 3: Wild Hunt. Nonostante sia considerato come uno dei migliori giochi della passata generazione, il GDR presenta una mappa fin troppo ricca di punti d'interesse - specialmente sulle Isole Skellige - al punto da risultare talvolta dispersiva e ripetitiva.

Oggi, ad oltre sette anni dal lancio del gioco originale, è arrivata l'ammissione di colpa di colui che ha contribuito a piazzare tutti quei punti interrogativi. In occasione dello streaming per il ventesimo anniversario del team, il Director della campagna di The Witcher 4 Philipp Weber, che all'epoca del terzo capitolo ricopriva il ruolo di Junion Quest Designer, si è preso la responsabilità dell'esistenza di quella miriade di punti d'interesse, in special modo degli interminabili forzieri sott'acqua al largo delle Isole Skellige.

"Posso tranquillamente ammettere che sono una di quelle persone che ha piazzato i punti interrogativi nel mondo di gioco", ha affermato Weber. "Eravamo già alla fine del 2014, dunque non molto tempo prima del lancio [il gioco è uscito a maggio 2015, ndr] quando abbiamo cominciato a riempire il mondo con essi. Non c'era molto tempo, quindi decidemmo di farlo anche se non sarebbe stato perfetto".

Poi l'ammissione di colpa: "Ho creato tante di quelle terribili casse dei contrabbandieri - posso dire che sono terribili poiché le ho fatte io. Originariamente, in ogni caso, le inserimmo nel mondo e mettemmo sopra di loro dei gabbiani, in questo modo potevano essere viste durante i viaggi senza possedere un'icona sulla mappa".

Le famose casse subacquee nei mari delle Skellige, dunque, non erano state concepite come dei collezionabili, ma come delle scoperte casuali. Alla fine, tuttavia, pure loro si sono guadagnate dei punti interrogativi, un errore che Weber, per sua stessa ammissione, non intende commettere con The Witcher 4.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che l'update di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X verrà messo a disposizione a fine 2022.