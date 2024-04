The Witcher 3: l'abile maga Triss Merigold in un cosplay incantevole

Nel corso dell'avventura di The Witcher 3: Wild Hunt CD Project Red ha posto i giocatori di fronte a innumerevoli sfide, una trama curata e missioni secondarie sempre interessanti, lasciando però anche spazio alle romance. Geralt può infatti decidere se intraprendere relazioni con diversi personaggi femminili, come l’affascinante Triss Merigold.

Profondamente amica di Yennefer e Geralt, Triss è anche incredibilmente attratta dallo strigo, a tal punto da arrivare a usare un incantesimo per farlo restare a Kaer Morhen più a lungo, come si è letto nei libri dove Sapkwoski l’ha dipinta con una personalità molto più ossessiva nei confronti di Geralt e gelosa di Yennefer. Triss continuerà a provare qualcosa per il protagonista, e nel terzo capitolo videoludico i giocatori possono decidere se intraprendere una relazione amorosa con lei, o con la signora di Vengberg.

Triss è una delle maghe più giovani presenti nella storia, ha un talento incredibile nelle arti magiche e anche nella preparazione di pozioni curative, su cui però non può fare affidamento per via della sua singolare allergia. Ha anche svolto un ruolo centrale nella formazione di Ciri, protagonista insieme a Geralt dell’ultimo capitolo, e vanta un’immensa popolarità nella community.

La maga di Maribold ha conquistato, infatti, l’attenzione della cosplayer lenedoes, la quale si è lanciata in una sua interpretazione. Come potete vedere dalle immagini riportate in calce il cosplay si basa sul design di Triss visto nei videogiochi, con accesi capelli rossi anziché castani, come sono invece nei libri, la preponderanza del verde e dell’oro negli abiti, e diversi gioielli, e risulta ben realizzato nel complesso.

Prima di salutarci, vi lasciamo ad un dettaglio nascosto su un personaggio di The Witcher 3, e al fumetto sequel del gioco, disegnato da Corrado Mastantuono.

