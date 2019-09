The Witcher 3 ambientato negli anni '80? Ecco l'aspetto che avrebbero Geralt e Yennefer

Traendo spunto dalla vulcanica scena dei modder di The Witcher 3, l'artista russo Roman Tishenin ha provato a reimmaginare il setting narrativo del capolavoro ruolistico per provare a capire quale aspetto avrebbero avuto Geralt e Yennefer se CD Projekt avesse deciso di ambientare Wild Hunt negli anni '80.

La reinterpretazione in chiave anni '80 di Geralt di Rivia ha prodotto un artwork incredibilmente curato in cui lo Strigo sfoggia un look aggressivo che farebbe invidia ai Guerrieri della Notte, ma anche al Mad Max dei bei tempi e a quel disadattato di Jena Plissken in Fuga da New York e, successivamente, dalla distopica isola-prigione della Los Angeles del futuro.

Con la splendida maga Yennefer di Vengerberg, invece, la ricerca stilistica compiuta da Tishenin ha portato l'artista e designer russo a guardare alle icone della musica dei mitici anni '80 per dare a Yen delle fattezze molto simili a quelle di una stella del glam rock dal capello impomatato come Madonna o Cher.

In calce all'articolo trovate gli artwork di Tishenin a tema anni '80 di The Witcher 3, mentre sulle pagine del portfolio digitale di ArtStation potete ammirare tanti altri bozzetti fan made realizzati da questo autore russo, molti dei quali dedicati ai principali personaggi dell'universo videoludico.