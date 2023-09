The Witcher 3: dove è ambientato il gioco dello Strigo?

Per dare forma alle ambientazioni inserite nel videogioco, il team artistico di The Witcher 3 si è ispirato a località polacche quali castelli, villaggi rustici e borghi medievali. Per quanto simili a quelli che caratterizzano la Terra, tali scorci appartengono però a un pianeta immaginario creato in primo luogo dall’autore Andrzej Sapkowski.

L’intera saga di The Witcher è infatti ambientata su un corpo celeste senza nome suddiviso in più emisferi. Mentre a sud troviamo un vasto oceano e qualche territorio non particolarmente abitato, complici anche le bassissime temperature raggiunte durante la stagione invernale, l’emisfero settentrionale si distingue per le numerose terre popolate fra cui spicca anche il cosiddetto Continente. È proprio entro i confini di questo immenso spazio biologicamente diversificato, che ricordiamo comprendere anche location come l’Impero Nilfgaardiano e le Isole Skellige, che ha luogo la maggior parte delle avventure di Geralt narrate all’interno di The Witcher 3 Wild Hunt.

