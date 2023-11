The Witcher 3: un ammaliante cosplay di Triss Merigold in verde tra le luci soffuse

CD Projekt RED è sicura di aver appreso la lezione impartita dal lancio di Cyberpunk 2077. Con The Witcher 4 non verranno commessi errori, poiché per questo progetto sono già state integrati test e revisioni interne. La positività di questo approccio, comunque, si spegne se si pensa che all'arrivo di Polaris mancano ancora tanti mesi.

La software house polacca ha terminato lo sviluppo di Gwent The Witcher Card Game. Il gioco di carte ambientato nell'universo narrativo di The Witcher ha ricevuto il suo ultimo update e forse la causa è proprio Polaris. Al nuovo gioco di The Witcher stanno lavorando più di 200 sviluppatori e forse le risorse collocate su Gwent andranno ora a spostarsi su questo progetto. Che manchi meno di quanto si possa pensare all'inizio della nuova saga?

In attesa di chiarimenti sul futuro del franchise, i protagonisti della trilogia originale sono ancora tra i preferiti degli appassionati. In particolare, una delle più amate è Triss Merigold, soggetto dell'interpretazione meravigliosa della cosplayer Elena Strikes.

In questo cosplay di Triss da The Witcher osserviamo la maga di Maribor dai capelli rossi con indosso l'elegante abito verde che evidenzia il suo decolleté. In una stanza buia illuminata solamente dalle luci soffuse di alcune candele, Triss regge con le mani lo strascico delle sue vesti.