The Witcher 3: quanti anni ha Geralt di Rivia?

Una delle domande più frequenti che i fan di The Witcher si sono chiesti nel corso degli anni riguarda l'eta dell'iconico protagonista, Geralt di Rivia. Non ci sono infatti indicazioni esplicite su quanti anni abbia il protagonista della serie, sebbene alcuni indizi sparsi sia possibile trovarli all'interno dei vari giochi.

Ma allora, quanti anni ha Geralt? Anzitutto è bene partire con una importante premessa: i Witcher invecchiano in maniera diversa e molto più lenta rispetto a un normale essere umano. Anzi, possono arrivare anche a vivere per secoli: si pensi al mentore di Geralt, Vesemir, che sulle spalle ha già alcune centinaia di anni. Di conseguenza, anche l'aspetto di un Witcher non corrisponde alla sua precisa età anagrafica, apparendo molto più giovane rispetto agli anni effettivamente vissuti.

Lo stesso discorso si applica anche per Geralt, che durante gli eventi di The Witcher 3 Wild Hunt sembra viaggiare sulla quarantina d'anni nonostante in verità sia molto più vecchio. Un indizio ci arriva proprio da un dialogo tra il protagonista e Vesemir, con quest'ultimo che prende il giro il suo allievo dicendogli di "non essere troppo lontano dai 100 anni". Da questa battuta si può quindi dedurre che all'inizio degli eventi del terzo capitolo Geralt abbia oltre 90 anni e sia a un passo dal compiere un secolo di vita. Di nuovo, una risposta precisa non c'è, tuttavia alla luce del dialogo tra i due personaggi e la lore che caratterizza i Witcher, le stime appaiono piuttosto plausibili.

Ricordiamo che le versioni PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher avranno DLC ispirati alla serie TV, che arriveranno anche sulle versione PS4, Xbox One e Switch. In tanti nel frattempo sperano di vedere prima o poi un nuovo capitolo della serie, ma per il momento non ci sono informazioni su The Witcher 4 da CD Projekt RED.