The Witcher 3, svelato il sequel ufficiale! È un fumetto disegnato da Corrado Mastantuono

Mentre i ragazzi di CD Projekt RED si apprestano a dare il via alla produzione di The Witcher Polaris, nuovo videogioco della serie che dovrebbe cominciare a prendere forma nel 2024, dagli Stati Uniti d'America arriva l'annuncio del seguito ufficiale di The Witcher 3: Wild Hunt: si chiama The Witcher: Corvo Bianco ed è una mini-serie a fumetti.

Dark Horse Comics ha appena annunciato The Witcher: Corvo Bianco, una mini-serie composta da cinque fumetti realizzati in stretta collaborazione con CD Projekt RED. Senza svelare dettagli importanti sul trama del videogioco, ci limitiamo a far notare che il nome Corvo Bianco risulta essere familiare a tutti coloro che hanno giocato all'espansione di The Witcher 3: Wild Hunt intitolata Blood & Wine.

A quanto pare, Geralt di Rivia sarà costretto a rivestire i panni da strigo per ritornare in azione. La sinossi ufficiale recita: "Per un witcher, ottenere un vita tranquilla può essere difficile, e lo è ancor di più rinunciarvi. Quando Geralt si abitua ad una vita più tranquilla - buon vino e buona compagnia - la routine di un witcher viene facilmente dimenticata. Con Yennefer al suo fianco, si potrebbe sperare che Geralt possa davvero godersi il sapore di una vita tranquilla. Ma le macchie della storia sono profonde e, con il sangue e il vino, ogni goccia attrae chi ne vuole di più". La sinossi, così come viene riportata sul sito ufficiale di Dark Horse Comics, offre un indizio su quale finale di The Witcher 3: Wild Hunt viene considerato canonico.

Il primo dei cinque volumi della mini-serie verrà pubblicato l'8 maggio 2024 in USA, dunque tre mesi dopo la conclusione della serie a fumetti attualmente in corso, The Witcher: Wild Animals. Presenterà delle variant cover, le quali possono essere ammirate sulla pagina linkata poco sopra. Corvo Bianco è scritto da Bartosz Sztybor e disegnato da Corrado Mastantuono, famoso e rinomato fumettista italiano noto per i suoi lavori per Disney e per il suo contributo a Tex di Sergio Bonelli Editore. Con la pubblicazione di Corvo Bianco salirà a nove il numero di serie di Dark Horse con storie inedite calate nella continuity canonica di CD Projekt RED.