The Witcher 3 arriva su PS5 e Xbox Series X, è ufficiale!

CD Projekt RED ha annunciato che The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Series X. Le avventure dello Strigo arriveranno quindi anche su console next-gen dopo aver riscosso enorme successo su PC, PS4 e Xbox One.

La versione next-gen di The Witcher 3 presenterà varie migliorie tecniche tra cui il supporto per il Ray Tracing e tempi di caricamento più rapidi, inoltre il pacchetto includerà il gioco completo, tutti i DLC e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, per vivere l'esperienza completa di Wild Hunt.

The Witcher 3 Wild Hunt sarà disponibile come gioco standalone su PlayStation 5 e Xbox Series X e come aggiornamento gratuito per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4. Il next-gen update arriverà anche su PC introducendo tutte le migliorie previste su console di nuova generazione.

Indubbiamente una bella notizia per tutti gli appassionati della serie fantasy di CD Projekt RED, The Witcher 3 è ad oggi uno dei giochi di maggior successo di questa generazione e si appresta a debuttare anche su console next-gen, la finestra di lancio non è stata annunciata, restiamo quindi in attesa di saperne di più da CD Projekt RED.



Lo sapevate? La serie The Witcher ha venduto 50 milioni di copie dal suo debutto nel 2007.