The Witcher 3 arriva in Xbox Game Pass la prossima settimana

Il momento più atteso dell'anno da molti abbonati a Xbox Game Pass sta finalmente per arrivare. Con un breve, ma esaustivo tweet, Microsoft ha annunciato che The Witcher 3: Wild Hunt verrà aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass il 19 dicembre.

Dell'arrivo dello strigo nel servizio in abbonamento di Redmond ne eravamo già a conoscenza, dal momento che ha rappresentato uno dei fiori all'occhiello dello spazio riservato a Xbox Game Pass durante la puntata speciale di Inside Xbox all'X019 Fan Fest londinese, andata in onda esattamente un mese fa. Solo adesso, tuttavia, scopriamo la data di lancio. Mentre vi scriviamo, tuttavia, non sappiamo se The Witcher 3: Wild Hunt arriverà anche nel catalogo di Xbox Game Pass per PC, dal momento che non viene specificato e l'account dedicato ancora tace. Per fortuna, non dovremo attendere molto tempo per scoprirlo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che appena due giorni fa la selezione per console si è espansa con l'arrivo di Tom Clancy's The Division ed eFootball PES 2020. Su PC, invece, sono appena arrivati Metro Last Light Redux, Human Fall Flat ed Age of Wonders: Planetfall, ed è stata attivata la pre-installazione di Gears Tactics e Ori and the Will of The Wisps, con molto anticipo rispetto alle rispettive date d'uscita.