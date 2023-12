The Witcher 3: in arrivo un'enorme statua di Geralt, il prezzo è altissimo

Se avete amato alla follia The Witcher 3 Wild Hunt ed il suo protagonista, Geralt di Rivia, allora potreste essere interessati all’acquisto di una statua unica nel suo genere.

In collaborazione con PureArts, CD Projekt RED ha infatti annunciato l’arrivo di una splendida statua da collezione dalle dimensioni particolarmente generose: si tratta infatti di una replica in scala 1:2 del protagonista del gioco di ruolo. Il personaggio viene raffigurato mentre impugna la testa di una creatura appena eliminata e indossa l’armatura di Kaer Morhen.

La statua, che fa parte della linea PureArts Prestige Line, è in poliresina ma gode di una serie di dettagli che vantano solo i pezzi da collezione più pregiati. L’armatura, ad esempio, è in pelle con particolari in metallo, invece la pelle del guerriero è in silicone, per dare un aspetto più realistico. Gli occhi di Geralt sono invece in vetro. In dotazione vi è anche un mantello in tessuto che può essere utilizzato per ricreare una delle scene viste nei trailer di The Witcher 3.

Per quello che riguarda le dimensioni, la statua ha un'altezza di 110 centimetri, i quali includono anche una base molto grande con sopra il logo del titolo. Il peso dovrebbe invece aggirarsi sui 14 Kg, ma il prodotto verrà spedito in due confezioni il cui peso complessivo si aggira sui 20 Kg.

Di questi pezzi da collezione ne verranno prodotte solo 500 unità, che dovrebbero arrivare nelle case degli appassionati nei primi mesi del 2025. Ovviamente il prezzo è proibitivo, poiché ognuna di queste statue ha un costo di 3.500 dollari.

