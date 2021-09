The Witcher 3 si fa arte: il quadro dedicato a Ciri e Geralt è in vendita a 20.000 dollari

Dopo aver fatto capolino tra i portafortuna di una fan di The Witcher che ha vinto l'oro alle Olimpiadi, la saga fantasy dello Strigo torna al centro dell'agone mediatico per l'incredibile opera d'arte realizzata da Chris Berens traendo ispirazione, appunto, da The Witcher 3 Wild Hunt.

Nel dipingere il suo dipinto su tela "No Gods No Masters", il pittore surrelista olandese ha ricreato le atmosfere dell'ultima avventura di Geralt di Rivia e di Ciri per dare forma a un'esperienza visiva davvero fuori dal comune.

La versione originale dell'opera d'arte viene venduta al prezzo di 20.000 dollari, corrispondenti a circa 16.850 euro al tasso di cambio attuale: chi desidera aggiungere questo dipinto su tela alla propria collezione senza spendere una fortuna, comunque, può recarsi sul sito del negozio di opere d'arte Cook and Becker per acquistare le stampe numerate che riproducono (sia in scala che a grandezza naturale) il quadro di Berens investendo tra i 125 e i 250 dollari in base al formato scelto.

La scena immaginata dal pittore olandese ricostruisce il viaggio di Geralt e Ciri per proporre i luoghi più caratteristici della dimensione virtuale di The Witcher 3 Wild Hunt, oltre ai personaggi secondari e alle rielaborazioni di fantasia dei nemici e delle creature al seguito della Caccia Selvaggia.