The Witcher 3: aumentano i giocatori attivi a dicembre, merito della serie Netflix?

La serie Netflix dedicata a The Witcher sembra aver avuto effetto positivo riguardo i numeri di The Witcher 3 Wild Hunt, il gioco di CD Projekt RED è infatti tornato ai piani alti delle classifiche dei titoli più giocati su Steam, PlayStation Network e Xbox LIVE.

Nel weekend il gioco ha totalizzato un picco di 48.000 giocatori connessi in contemporanea su Steam, numeri che non si vedevano dai tempi del lancio di Blood & Wine nel 2016. The Witcher 3 è tornato ad essere molto giocato anche su PlayStation 4 e Xbox One con un milione di giocatori stimati attivi nel corso del mese di dicembre.

Non è certo che le due cose siano connesse anche se certamente la serie Netflix dovrebbe aver dato a Wild Hunt una nuova visibilità e spinto i possessori del gioco a tornare a vivere le avventure di Geralt. Merito del successo è da ricercare anche nella disponibilità di The Witcher 3 su Xbox Game Pass, inoltre su Steam la serie è scontata fino all'85%, altri due fattori che hanno sicuramente aiutato le vendite spingendo verso l'alto il numero dei giocatori attivi.

Su Everyeye.it trovate la recensione di The Witcher Netflix, la serie è stata lanciata il 20 dicembre scorso, con apprezzamento da parte di pubblico e critica.