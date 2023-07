The Witcher 3 è sempre più bello: eccolo con l'Immersive Lighting Mod 2.2 in 8K

Nonostante si tratti di un gioco pubblicato nel 2015, The Witcher 3 Wild Hunt continua ad essere uno dei titoli più accattivanti dal punto di vista grafico. Gli scorci del mondo fantasy di CD Projekt RED continua a catturare gli sguardi dei giocatori, specialmente se arricchiti dalle numerose mod presenti su PC.

Un nuovo video realizzato dal canale YouTube Digital Dreams mostra il gioco in esecuzione con l'Immersive Lighting Mod in versione 2.2, il preset Beyond all Limits ray tracing ReShade e oltre 100 altre mod che contribuiscono ad arricchire ed elaborare gli asset di gioco di The Witcher 3. L'Immersive Lighting Mod, in particolare, migliora considerevolmente il colpo d'occhio generale dell'action-RPG open world, poiché l'illuminazione più tenue risulta molto efficace in aree come il Velen e Skellige, dando inoltre al Ducato di Toussaint una sensazione completamente diversa rispetto al sistema di illuminazione originale.

Tramite il filmato che vi abbiamo riportato più in alto, visionabile anche in risoluzione 8K, è possibile avere un primo assaggio di questo mix di mod dedicate a The Witcher 3 su PC. Se siete interessati a provare in prima persona la lista delle mod vi rimandiamo invece a questo indirizzo.

Alla fine dello scorso anno, CD Projekt ha pubblicato la versione next-gen di The Witcher 3 su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ed ha aggiornato il titolo anche nella sua versione PC. Ad oggi, The Witcher 3 ha venduto oltre 50 milioni di copie.