The Witcher 3: i benefici dell'update next-gen in nuove splendide immagini

Digital Foundry si è detta enormemente impressionata da The Witcher 3 next-gen, e una nuova serie di immagini diffuse dai ragazzi di CD Projekt RED ci permettono di tornare ad ammirare le migliorie grafiche a cui lo studio ha lavorato per ringiovanire l'action-RPG.

Quelle che vi abbiamo riportato in calce alla notizia sono i nuovi scatti tratti direttamente dalle versioni next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt, con due screenshot catturati su PC ed altri due rispettivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X. Sebbene il titolo pubblicato nel 2015 fosse già di per sé uno spettacolo per gli occhi, CD Projekt ha lavorato per migliorare tutti gli aspetti grafici della sua apprezzata opera.

Possiamo ad esempio apprezzare la qualità superiore delle texture, delle ombre, la vegetazione notevolmente più elaborata, i modelli più complessi, oltre che l'illuminazione più convincente in seguito all'introduzione del ray-tracing. A questo andrà ad aggiungersi una serie di modifiche volte a migliorare la quality of life del titolo, tra cui una nuova interfaccia dedicata all'utilizzo dei segni di Geralt, una telecamera più ravvicinata rispetto a quella classica, e persino una quest inedita basata sulla serie TV di The Witcher prodotta da Netflix.

Nel frattempo, CD Projket ha svelato il motivo per cui ha accantonato il multiplayer di Cyberpunk 2077.