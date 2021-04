The Witcher 3 Blood & Wine: la storia continua con la quest fanmade 'A Night to Remember'

The Witcher 3 è indubbiamente uno dei massimi capolavori della passata generazione videoludica, e se tutt'oggi non vi siete ancora stancati di fare a pezzi mostri con la spada d'argento di Geralt di Rivia, sarete contenti di sapere della nuova quest fanmade "A Night to Remember".

Si tratta di una nuova missione che introduce diversi contenuti aggiuntivi pensati per la prosecuzione dell'arco narrativo raccontato da CD Projekt RED all'interno della già corposa espansione Blood and Wine. A Night to Remember, che per la precisione continua la storia di Orianna dopo gli eventi del DLC ambientato nella regione di Touissant, presenta personaggi vecchi e nuovi, doppiaggio inedito, nuovi asset, una ricompensa speciale da guadagnare a missione completata. Proprio come accade normalmente nel corso dell'avventura dello strigo, le nostre decisioni andranno ad influire in modo tangibile lo svolgimento della storia.

"A Night to Remember è un'avventura completamente originale con personaggi vecchi e nuovi! Puoi goderti nuovi dialoghi, filmati, doppiaggio, risorse, un premio speciale e avrai alcune decisioni difficili da prendere...

Questa missione continua gli eventi di Blood & Wine, quindi è necessario aver completato la storia principale del DLC. Inoltre si consiglia di completare/guardare la quest di Orianna "Blood Simple" per evitare spoiler e possibili incomprensioni.

Livello suggerito: 50

Il NG+ è supportato e testato.

La funzione Profondità di campo è stata regolata per tutte le scene (ma in alcuni momenti potrebbe essere ancora un po' sfocata, quindi è consigliabile giocare senza Depth of Field)".

Se siete interessati a provare la mod con mano vi rimandiamo alla pagina dedicata su Nexus Mod, ma nel frattempo potete gustarvi un'anteprima grazie al trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che The Witcher 3 accoglierà nella seconda metà di quest'anno un upgrade next-gen ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.