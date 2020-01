The Witcher 3: è boom di giocatori su PC, superato il record dei 100K utenti connessi

È ormai ben noto che l'arrivo della serie targata Netflix con protagonista Henry Cavill abbia avuto un'influenza positiva sulla popolarità di The Witcher 3: Wild Hunt, ma quanto accaduto nelle ultime ore ha dell'incredibile.

Dopo aver raggiunto i 94.000 giocatori contemporaneamente connessi al gioco su Steam, le ultime ore hanno permesso a CD Projekt RED di superare il traguardo dei 100.000 utenti in gioco (101.930 per la precisione), cifra che per un qualsiasi videogioco esclusivamente single player è quasi inarrivabile. A questi andrebbero poi aggiunti tutti quelli che giocano su PlayStation 4, Xbox One, GOG (la piattaforma di distribuzione proprietaria dello studio polacco) e sulla neonata versione Nintendo Switch. A questo punto non possiamo escludere del tutto che nei prossimi giorni si possa registrare un altro picco di giocatori in grado di superare il record appena raggiunto.

