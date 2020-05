The Witcher 3, tra Breaking Bad e Kill Bill: ecco i migliori Easter Egg

Approdato sul mercato videoludico nel maggio 2015, The Witcher 3: Wild Hunt si è rapidamente guadagnato l'apprezzamento della critica specializzata e l'affetto di una vasta platea di giocatori amanti dei GDR.

La creatura di CD Projekt RED, originariamente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ha in seguito trovato spazio anche nel catalogo di Nintendo Switch, grazie ad un porting che ne ha ulteriormente ampliato il pubblico. Più recentemente, infine, l'universo dello Strigo ha guadagnato nuova visibilità grazie alla pubblicazione della serie Netflix di The Witcher, che ha visto Henry Cavill vestire i panni di Geralt di Rivia.

A distanza di anni, risulta ancora affascinante immergersi nelle atmosfere di The Witcher 3: Wild Hunt, le cui lande sono state arricchite dal team di sviluppo con una più che corposa serie di buffi segreti. Per ingannare l'attesa che ci separa da un futuro The Witcher 4, siamo dunque partiti alla ricerca dei migliori Easter Egg di The Witcher 3. Spaziando dall'universo delle più celebri serie TV, fino al mondo della letteratura e della musica internazionale, abbiamo raccolto la nostra selezione all'interno di un video dedicato. Come di consueto, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!