The Witcher 3: caverna riflette un ambiente moderno, c'è un perché?

Un simpatico tweet di John Linneman di Digital Foundry, nota per il suo lavoro di analisi tecnica sui videogiochi, ha fatto notare che c'è almeno una caverna in The Witcher 3 in cui per qualche motivo l'acqua restituisce il riflesso di una stanza moderna. Lo sviluppatore che l'ha realizzata ha risposto al post in questione.

Patrick K. Mills, che ha lavorato allo sviluppo di The Witcher 3 ma anche di giochi come Cyberpunk 2077 e Neverwinter Nights 2, ha infatti colto il tweet di Linneman per svelare che la caverna è opera sua in una ironica ammissione di colpa ("Ops, credo che quella caverna sia la mia").

La parte buffa è che, al commento di Linneman, che si rivela curioso di sapere da dove arrivi quella texture, lo sviluppatore risponde che in tutta onestà non ne ha idea, anche se esclude possa trattarsi degli uffici di CD Projekt Red (ad oggi l'azienda di gaming più grande in Europa), in cui lo stile delle finestre è molto diverso.

Il mistero di quello che in gergo si definisce riflesso "cubemap", e di cui accennava il Senior Editor di Digital Foundry nel proprio tweet, è quindi destinato a rimanere irrisolto. Ma questo, naturalmente, non basta per inficiare un'avventura ricca di bellezza e contenuti come The Witcher 3. A tal proposito, date un'occhiata alla nostra classifica dei giochi di The Witcher per scoprire quale secondo noi è il migliore.